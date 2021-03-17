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Beşiktaş'tan yeni seri! Tam 44 günlük yenilmezlik!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı ve yenilmezlik serisini geliştirdi.

17 Mart 2021, Çarşamba 09:05 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan yeni seri! Tam 44 günlük yenilmezlik!

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i normal süresi 2-2 biten maçta 3-2 mağlup ederek finale çıkmayı başardı.

Siyah beyazlı ekip böylece, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltmiş oldu. Son mağlubiyetini lig maçında Trabzonspor'a karşı 2-1'lik skorla alan Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından ligde 7, kupada ise 2 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Beşiktaş'ın 44 günlük yenilmezlik serisinde oynadığı maçlar ve alınan skorla şu şekilde:

3 Şubat 2021: Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor 1-1 Beşiktaş

7 Şubat 2021: Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş 1-0 Konyaspor

11 Şubat 2021: Ziraat Türkiye Kupası, Konyaspor 1-2 Beşiktaş

15 Şubat 2021: Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş

26 Şubat 2021: Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş 3-0 Denizlispor

2 Mart 2021: Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş

6 Mart 2021: Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş 2-1 Gaziantep FK

12 Mart 2021: Spor Toto Süper Lig, Medipol Başakşehir 2-3 Beşiktaş

16 Mart 2021: Ziraat Türkiye Kupası, Beşiktaş 3-2 Başakşehir (Hürriyet)

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