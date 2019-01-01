Deneyimli stoperi kadrosuna katmaya çalışan siyah-beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor'un 3 milyon euro bonservis ücreti talep etmesi üzerine takas formülüne yöneldi.

Kara Kartal, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisine karşılık Cyle Larin'i önerdi. Golcü arayışında olan Evkur Yeni Malatyaspor'un Kanadalı futbolcuya sıcak baktığı öğrenildi. Bu gelişme üzerine Beşiktaş'ın Larin'i ikna etme girişimleri başladı.

Sadık Çiftpınar, ligin ilk yarısında takımının en istikrarlı oyuncusu olmuştu. Başarılı stoper, ilk devrede biri Ziraat Türkiye kupasında olmak üzere 17 resmi maçta bin 512 dakika süre aldı. (TRT Spor)