Beşiktaş 'ın sezon başında İngiliz ekibi Burnley'de kiraladığı Hollandalı yıldız Wout Weghorst, gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Yıldız oyuncu, Süper Lig 'de sahaya çıktığı 16 maçta, sekiz gol atarken, dört de asist yapmayı başardı.





Türkiye Kupası'nda ise iki maça çıkan Hollandalı oyuncu bir kez gol atmayı başardı.

HER ŞEY KASIMPAŞA MAÇINDA BAŞLADI

Beşiktaş'ın sahasında Kasımpaşa'yı konuk ettiği maça da Wout Weghorst damga vurmayı başardı. Takımının ikinci golünü atan yıldız oyuncunun gol sevinci ayrılık mesajı olarak algılandı.

Mücadelenin ardından da İngiliz devi Manchester United'ın Weghorst ile ilgilendiği öğrenildi.

'GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre; Manchester United ile Wout Weghorst arasında görüşmeler devam ediyor. Haberde ayrıca Beşiktaş'ın tazminat istediği ifade edildi.

Manchester United, Burnley ile yaptığı görüşmeler 10 milyon Euro'luk bir bonservis miktarı üzerinde duruluyor. Öte yandan Beşiktaş'ın Weghorst için 10 milyon Euro'ya transfer etme hakkı bulunuyor.





Foot Mercato, sezonun ikinci yarısı adına bir golcü arayışında olan Manchester United'ın Wout Weghorst isminde karar kıldığını ve bu yönde girişimlerin başladığını duyurdu.

MENAJERİ TESİSLERE GELDİ

TRT Spor'un haberine göre tüm yaşananların ardından bu sabah saatlerinde Wout Weghorst'un menajeri Simon Cziommer, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

Cziommer, Beşiktaş Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile Weghorst’un takımdan ayrılmasıyla alakalı görüşecek.

Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst'un siyah- beyazlılardan ayrılarak Manchester United'a gideceği haberleri her geçen gün artıyor. Beşiktaş, Hollandalı yıldız ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.





Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir.

Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz."