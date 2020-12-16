Beşiktaş, orta sahaya flaş bir transfer için harekete geçti. Kolombiya basınından PrimerTiempo'nun haberine göre Beşiktaş, Zenit forması giyen Kolombiyalı ön libero Wilmar Barrios'u kadrosuna katmak istiyor. Oyuncuyla Newcastle United, Milan ve Tottenham'ın da ilgilendiği belirtilirken Beşiktaş'ın transfer adına görüşmelere başlama noktasında öncelikli ekip olduğu aktarılıyor. Siyah-Beyazlılar'ın devre arasında oyuncuyu kadrosuna katmak adına Zenit ile görüşmelere başlaması bekleniyor.

Zenit ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Barrios, bu sezon Rusya Premier Ligi'nde 15 maçta forma giyerken 1 asist yaptı. Zenit, 27 yaşındaki Kolombiyalı oyuncuyu 2019'da 15 milyon Euro karşılığında Boca Juniors'tan transfer etmişti.



