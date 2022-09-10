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Beşiktaş'tan Welinton açıklaması! Tedavisi sürüyor...

Beşiktaş, Brezilyalı stoperi Welinton'da üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptandığını ve 33 yaşındaki oyuncunun tedavisine devam edildiğini açıkladı.

10 Eylül 2022, Cumartesi 18:56 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Welinton açıklaması! Tedavisi sürüyor...

Beşiktaş , bu sezon henüz hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Welinton'un sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kadroda yer almayan, Karagümrük, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarını ise yedek kulübesinde tamamlayan tecrübeli oyuncuda üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptandı.

Kulüpten Brezilyalı stoperin sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Welinton Souza’da, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir.'' ifadeleri kullanıldı.


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