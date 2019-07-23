Kara Kartal, Fiorentina’nın yıldız savunmacısı Vitor Hugo için uzun süredir girişimlerini sürdürüyordu. Ancak 28 yaşındaki savunmacının menaceri, oyuncu için Palmeiras’ın da devreye girdiğini öne sürerek teklifi 7 milyon Euro’ya kadar yükseltti. Sonrasında ise bu rakam 5 milyon Euro’ya kadar düşse de Siyah-Beyazlılar, alternatif isimlere yöneldi. Beşiktaş, yine bir İtalyan ekibi olan Lazio’nun Brezilyalı stoperi için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki günlerde Lazio ile masaya oturacak.

Avcı’nın aradığı adam

3 sezon önce 8 milyon Euro karşılığında Braga’dan, Lazio’nun yolunu tutan 24 yaşındaki savunmacı, bu sezon ise beklentilerin altında kaldı. Lazio’nun da bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Wallace’ı satış listesine koyduğu veya satın alma opsiyonuyla kiralama fikrine de sıcak bakabileceği öğrenildi. Brezilyalı futbolcuya teknik direktör Abdullah Avcı’nın da onay verdiği öğrenilirken, genç oyuncuyu uzun toplardaki başarılı performansı ve savunmadaki agresif yapısı nedeniyle istediği bildirildi. Avcı, Wallace’ın en büyük eksiği olan istikrar sorununu Beşiktaş’ta giderebileceğine inanıyor.