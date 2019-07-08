Yaz transfer döneminde henüz siftah yapamayan Beşiktaş'la ilgili Alman basınından gündem yaratan bir iddia geldi. Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Siyah Beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen Brezilyalı ön libero Walace ile ilgileniyor.

Haberde Beşiktaş ile birlikte Dinamo Moskova ve Alaves'in de 24 yaşındaki yıldız ismi istediği ve Hannover'in kapısını 6 milyon euroluk bir teklifle çaldığı ifade edildi. Alman ekibininse sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan defansif orta saha oyuncusu için 8 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler