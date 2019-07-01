Beşiktaş'ın Portekizli yıldız Pepe’nin gitmesinin ardından Enzo Roco ve İsimat Mirin’den beklediği verimi alamaması nedeniyle savunmaya kaliteli bir takviye yapmak için kolları sıvadığı ve gündemine Mikel Villanueva’yı aldığı ortaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda harekete geçen Siyah-Beyazlılar, Copa America’da maç başına 7 top uzaklaştırma ile oynayan Venezuela’nın 26 yaşındaki stoperi için Malaga’nın kapısını çalma kararı aldı.

Malaga’da 29 maçta forma giyen ve 2 de asist yapan Villanueva’nın menajeriyle ilk temas kurulurken; oyuncunun Avrupa’da oynamak istemesi önemli bir avantaj olarak yorumlandı. 1.92 boyundaki Villanueva kulüp kariyerinde çıktığı 62 maçta hiç kırmızı kart görmedi.

Kaynak: Takvim