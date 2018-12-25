Beşiktaş'tan Vagner Love'a rest!

Siyah-beyazlı yönetim, “Alacaklarıma karşılık sözleşmemi feshedin” diyen sambacıya, “Seni bedavaya bırakacak değiliz” karşılığını verdi.

25 Aralık 2018, Salı 08:10
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Beşiktaş'tan Vagner Love'a rest!

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Vagner Love'ın teklifi yöneticileri kızdırdı. Yıllık 1.8 milyon Euro kazanan Brezilyalı golcü, "Artık ülkeme dönmek istiyorum. Alacaklarıma karşılık sözleşmemi feshedin" mesajı gönderdi. Bu isteğe sert çıkan Beşiktaş yönetiminin ise, "Biz senin için 3.5 milyon Euro bonservis ödedik. Bedavaya da verecek değiliz. Eğer transfer olmak istiyorsan bonservis getir, öyle git" karşılığını verdiği bildirildi. Bu arada Love'un menajeri, "Evet Beşiktaş'tan ayrılma ihtimalımız var. Ancak nereye gideceğimize karar vermedik" dedi.

(Sabah)

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