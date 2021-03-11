Beşiktaş yönetiminde basketbol ve gayrimenkul geliştirmeden sorumlu olarak görev yapan Umut Şenol, dün kulübün kadın basketbol takımının isim ve forma göğüs sponsoru HDI Sigorta’nın Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Şenol, ziyarette sadece Beşiktaş'a değil Türk sporuna ve özellikle kadın takımlarına verdikleri destek nedeniyle HDI Sigorta nezdinde Hancıoğlu’na teşekkür etti.