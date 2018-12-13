



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Genel Sekreter, İcra Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Kartal Yuvalarından Sorumlu İcra Kurulu Üye Hüseyin Mican, Beşiktaş Sportif A.Ş. Genel Müdürü Serdıl Gözelekli ile Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu; Vodafone Park’ta bulunan White Pepper Restoran’da UEFA Delegesi Jovan Surbatovic ve Malmö Kulübü Geçici Başkanı Anders Palsson ile Malmö Kulübü yetkililerini dostluk yemeğinde ağırladı.





Orman, Malmö Kulübü’nün Geçici Başkanı Anders Palsson’a geçtiğimiz hafta vefat eden merhum başkanları Hakan Jeppsson için duyduğu üzüntüyü ifade etti ve taziyede bulundu.





Sıcak bir ortamda gerçekleşen yemeğin sonunda Fikret Orman, UEFA Delegesi Jovan Surbatovic ile Malmö Kulübü Geçici Başkanı Anders Palsson’a günün anısına bir plaket takdim etti ve dostça bir maç olması temennisinde bulundu.