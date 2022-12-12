Beşiktaş’tan transferde yeni hedef!

Beşiktaş , yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken kadroda yaşanacak değişim için de çalışmalar gerçekleştiriliyor. Siyah-Beyazlılar, ara transferde nokta atışı takviyeler adına hummalı bir çaba içerisinde. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın yeni bir ismi listesine dahil ettiği belirtildi.

Redmond attı galibiyet geldi

Beşiktaş, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Belçika ekiplerinden Westerlo’yu 1-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar'ın golünü 87. dakikada Redmond attı.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya’nın Belek turizm merkezinde kamp yapan Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Belçika Pro Lig ekiplerinden Westerlo ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Charleroi maçının aksine Westerlo karşısında takımını 4’lü savunmayla sahaya sürdü. 4-3-3 sistemiyle sahaya yayılan Siyah- Beyazlılar'da, dikkat çeken detaylar Dele Alli’nin santrfor, Necip Uysal’ın ise bu kez orta sahada oynaması oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında pozisyona girmekte zorlanan Beşiktaş, ikinci devrenin sonunda aradığı golü buldu. 87’nci dakikada Tayfur Bingöl’ün uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Redmond, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Kadroda yer almadılar

Öte yandan Siyah-Beyazlı ekipte tedavileri devam eden Ghezzal ve Josef’in yanı sıra, soğuk algınlığı geçiren Emrecan, Rosier, Cenk Tosun ve hafif ağrıları olan Muleka maç kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş’ın Westerlo ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut’un yanı sıra Aykut Kocaman ve Bülent Uygun da tribünden takip etti.

Mert Günok: 40 yaşına kadar oynarım

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki file bekçisi Mert Günok, gelecek planlarıyla ilgili konuştu. Deneyimli eldiven, "39-40 yaşına kadar oynamak istiyorum ama sakatlık yaşamamak da önemli. Sakatlık yaşamazsam 6-7 sene daha oynarım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Antalya kampında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Günok, "Uzun bir sakatlıktan sonra takıma dahil oldum. İlk kez bu kadar büyük bir sakatlık yaşadım. Benim için de kolay değildi. İlk hazırlık maçımızı galibiyetle kapattık. Kazanmayı alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Dünya Kupası sonrası bana göre asıl zorlu maçlar şimdi başlıyor. Biz en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Dünya Kupası'nda kaleci performansları ön plana çıktı" dedi.

Milli Takım hedefleriyle ilgili konuşan Günok, "Başakşehir'de de oynadım. Orada bir taraftar desteği yoktu. Beşiktaş'tan ilk teklif geldiğinde camiayı da arkama alıp tekrar Milli Takım'ın vazgeçilmezi olabileceğimi düşünerek geldim. Talihsiz bir sakatlık geçirdim ama şu an tekrar elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

'İngiltere'den ilgilendiler'

Hedefleriyle ilgili olarak da konuşan Mert, "Avrupa'da oynamak her zaman hedefimde vardı. Buna yaklaştığım bir dönem de vardı. Başakşehir'de oynarken pandemiden önce İngiltere'den 1-2 kulüp benimle ilgilenmişti. Üstü kapalı bir görüşme oldu. Sezon sonu için görüşülecekti. 39-40 yaşına kadar oynamak istiyorum ama sakatlık yaşamamak da önemli. Sakatlık yaşamazsam 6-7 sene daha oynarım" yorumunda bulundu.

Emre Kocadağ'ın 2028 hedefi...

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, takımın Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Şenol Güneş şu an kampta bir gözlem yapıyor. Transfer talebi olursa elimizden geldiğince gerçekleştirmeye çalışırız.” dedi.

Kocadağ, başkanlık hedefleriyle ilgili olarak, “2025’e kadar Ahmet Nur Çebi başkanımızla beraberiz. Başkanımız isterse üçüncü dönem de aday olabilir. Onun gibi biri 2025’te yine seçilir. Biz 2028’de ölmez ve kalırsak belki o zaman olabilir” cevabını verdi.

Talha: Ramos'a benzetilmek gurur

Kara Kartal'ın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç, Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tayyip, "Sergio Ramos ve Van Dijk gibi bütün iyi stoperleri yakından takip ediyorum, onların özelliklerini almaya çalışıyorum. Sergio Ramos’a benzetilmek gururlandırıyor beni. Küçükken videolarını izleyip maçlara çıkardım" diyerek rol modelleriyle ilgili yorumda bulundu.

N'Koudou'ya AEK kancası

Beşiktaş'a geldiği günden beri istenilen katkıyı bir türlü veremeyen Georges-Kevin N'Koudou'ya Yunanistan ekibi AEK talip oldu Yunan basınında çıkan haberlere göre kulübün, oyuncunun menajeriyle temaslara başladığı öğrenildi.

Kara Kartal'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek Kamerunlu sol kanat oyuncusu ile kontrat yenilemeyeceği iddia edilmişti. Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncuyu 22 Ağustos 2019'da İngiliz ekibi Tottenham'dan %50'sine 4.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Kartal için Laidouni iddiası

Siyah-Beyazlılar, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken, orta saha için yeni bir ismin gündeme geldiği iddia edildi... Fransız basını, Kartal'ın, Ferencvaros'tan Aissa Laidouni'yle ilgilendiğini öne sürdü.

Ocak ayında orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Ön libero takviyesi için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'ın, Tunuslu oyuncu Aissa Laidouni için harekete geçtiği iddia edildi.

Tunuslu oyuncu, bu sezon Macaristan ekibinde 26 maça çıkıp 2 gol ve 3 asistle oynadı.

Foot Mercato internet sitesinde yer alan habere göre Kara Kartal, Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen Laidouni ile ilgileniyor. Haberde, Beşiktaş'ın yanı sıra bazı İngiliz kulüpleri, Celtic ile Wolfsburg‘un da Tunuslu oyuncuyla ilgilendiği bildirildi. Özellikle de kulübü Ferencvaros‘un, 4 milyon Euro'luk tazminat karşılığında Laidouni'yi bırakmaya hazır olduğu ifade edildi.

Değeri 4 milyon Euro

Aissa Laidouni'nin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. Laidouni, 28 kez Tunus Milli Takım formasını giyerken, 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu 2020 yılında Romen ekibi Voluntari'den Ferencvaros'a transfer oldu. Macar ekibi Laidouni'yi 600 bin Euro karşılığında transfer etti.

Fransa'da da oynadı

Laidouni kulüp kariyerinde 208 karşılaşmada forma giydi. Tunuslu oyuncu toplamda 19 gol atarken, 22 de asist yaptı. Yıldız orta saha, Fransa'da Angers ve Chambly takımlarının da formasını giydi. Laidouni bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor 'a karşı 2 maçta da forma giydi.