Yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Beşiktaş, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalar imzalamaz transfer için harekete geçti.

Sağ bekte Gökhan Gönül’e alternatif bir isim arayan Siyah-Beyazlılar’ın Avcı’nın raporu doğrultusunda Fransız ekibi Bordeaux’da forma giyen Youssouf Sabaly için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

Bordeaux’nun teknik direktör Pau lo Sousa’nın 3-4-3 sistemine uymadığı için gözden çıkardığı 26 yaşındaki Senegalli oyuncu için 3.5 milyon euro bonservis talep ettiği belirtiliyor. Beşiktaş’ın, Fenerbahçe ve Napoli’nin de listesinde olan Sabaly’nin transferini 3 milyon euronun altında bitirmeye çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: Star