Avrupa'da transfer döneminin kapanması sonrasında Siyah-Beyazlılar, Türkiye'de pencerenin 1 hafta daha açık olmasının avantajını kullanmak için düğmeye bastı. Kara Kartal, 1 haftalık süreçte bir sağ stoper ve bir de her iki kanatta oynayabilecek bir oyuncu transfer etmeyi planlıyor. Sol ön için İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'tan Siriki Dembele'yi transfer etmek için yoğun çaba sarf eden idarecilerin bu futbolcu konusundaki şansı an itibarıyla daha da arttı. İngiliz ekibiyle satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmaya varmasına rağmen oyuncuyu henüz ikna edemeyen yönetim, Avrupa'da transfer döneminin kapanması ve oyuncunun İngiltere'deki taliplerinin saf dışı kalması sonrasında Dembele için favori kulüp oldu. Yönetim, birkaç gün içerisinde Dembele transferini olumlu ya da olumsuz olarak tamamlamak istiyor.

Daha agresif davranılacak

Serdar Saatçı'yı bonuslarla 2.5 milyon Euro karşılığında Braga'ya gönderen Beşiktaş , stoper transferi için çalışmalarını hızlandırmıştı. İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Sassuolo'nun A Milli stoperi Kaan Ayhan için çalışma başlatan Kara Kartal, deneyimli oyuncu için şartları sonuna kadar zorlamayı hedefliyor. Bonservis için 6 milyon Euro isteyen İtalyan kulübünü bu rakamı indirmesi için ikna etmeye çalışan idareciler, aynı zamanda deneyimli oyuncunun da 2 milyon Euro'luk maaş talebini indirmek için menaceriyle görüşmelerde bulunuyor. Kara Kartal'ın, Kaan Ayhan transferinin gerçekleşmemesi halinde yabancı bir stoper takviyesi yapabileceği konuşuluyor.

Yabancı için çifte kontenjan

Stoperde hedefi yabancı olarak belirleme ihtimali bulunması sebebiyle takımdan yabancı futbolcu göndermek için kolları sıvayan Beşiktaş Yönetimi, Francisco Montero ve Tyler Boyd ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Kara Kartal'ın, Boyd'un sözleşmesini feshedip, Montero'yu da bir Süper Lig kulübüne kiralayıp listede yer açmayı planladığı kaydedildi.