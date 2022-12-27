Kara Kartal’ın önceki gün Gaziantep karşısında 2 puan kaybetmesi, yönetimi harekete geçirdi. Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kevin N’Koudou’nun rakibine yaptığı hareket ve performansından memnun olmayan idareciler, sol kanat transferini planlamada öne aldı.





Bütçe açılacak

Kamerunlu oyuncuyla devre arasında yolları ayırmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, tecrübeli isme sezonun ikinci bölümünde verilecek 800 bin Euro’yu yeni transferin maaş bütçesinde kullanmayı planlıyor. Beşiktaş ’ın yeni sol kanat hedefi ise tanıdık bir isim...

Ismael'den veto yemişti

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 30 lig maçında 13 gol ve 10 asistlik performans ortaya koyarak Bordo-Mavililer’in elde ettiği şampiyonluğun en önemli mimarı olan Anthony Nwakaeme radarda bulunuyor. Sezon bitiminde Trabzonspor’un yeni kontrat teklifini kabul etmeyen 33 yaşındaki Nijeryalı, Kara Kartal’la transfer görüşmesi yapmıştı. Ancak Valerien Ismael’den veto yiyen tecrübeli futbolcu, son güne kadar haber beklediği Beşiktaş’tan olumsuz yanıt alınca Arabistan kulübü Al-Fayha’nın yolunu tutmuştu.





Resmi teklifi bekliyor

Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında şampiyon hocanın, deneyimli futbolcunun transferine onay verdiği kaydedildi. Son tercih olarak gittiği Arap kulübünde mutlu olmayan 33 yaşındaki hücumcunun, resmi teklif gelmesi halinde Al-Fayha’dan ayrılıp Beşiktaş forması giyebileceği belirtildi.

Finalde 1.5 milyon Euro'ya inmişti

Beşiktaş’la ilk yapılan temasta 2.2 milyon Euro’dan 3 senelik kontrat talep eden, finalde 1.5 milyon Euro ve 1 artı bir yıllık sözleşmeyi de kabul etmesine rağmen geri çevrilen Nwakaeme’ye aynı teklifin sunulması bekleniyor. Al-Fayha formasıyla 8 maçta 3 gol ve1 asistlik performans ortaya koyan Nwakaeme’nin piyasa değeri 5 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.

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