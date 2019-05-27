Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş ile ilgili Ada basınından çok konuşulacak bir transfer iddiası geldi. Football Insider adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Siyah Beyazlı kulüp, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Nottingham Forest'ın İranlı golcüsü Karim Ansarifard'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.

Haberde 29 yaşındaki futbolcuyu Kara Kartal'ın yanı sıra Glasgow Rangers ve Hamburg'un da talip olduğu belirtildi. Bu sezon Nottingham'da yalnızca 14 maçta forma giyebilen santrfor, yalnızca 2 kez fileleri sarsabilirken 2 de asist kaydetti. Olympiakos'ta oynadığı dönemde de Beşiktaş'ın gündemine gelen Ansarifard'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler