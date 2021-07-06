Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda transferde atağa kalkan Siyah-Beyazlılar, özellikle golcü hamlesi konusunda hareketli saatler yaşıyor. İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’le yollarını ayıran Diego Costa’ya son olarak 2.5 milyon Euro’luk maaştan 2 yıllık teklifte bulunan yönetim, bu hafta içerisinde tecrübeli golcünün dosyasını olumlu ya da olumsuz olarak kapatmak istiyor. Hücumdaki yeni alternatif olarak listeye giren Sevilla’nın Hollandalı forveti Luuk de Jong için de kiralama teklifi bu hafta içerisinde yapılacak. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine satın alma opsiyonu da koydurmayı planlayan idareciler, bu konuda futbolcunun menajeriyle bilgi alışverişi yaptıktan sonra İspanyollar’a önerisini iletecek.

Teixeira hazır ama...

Siyah-Beyazlılar, yaklaşık 1 aydır transfer görüşmelerinde bulundukları AlexTeixeira’da da önemli aşama kaydetti. Sambacı’ya son olarak 2.5 milyon Euro’dan 2 yıllık maaş ve iki taksit halinde ödenmek şartıyla 1 milyon Euro’luk imza parası önerisinde bulunan Beşiktaş , futbolcuyu ikna etmeye çok yaklaştı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın takıma kazandırılmasını özellikle istediği yıldız futbolcu da yakın arkadaşı Josef de Souza’nın da etkisi sebebiyle mali konularda anlaşma sağlanması halinde yeni rotasını İstanbul olarak belirlemeye hazır.