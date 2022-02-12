Bu sezon Süper Lig'de lider Trabzonspor 'un 20 puan gerisinde kalan Beşiktaş , gelecek sezon kadro planlamasına başladı. Kartal'ın hedefinde Aaron Boupendza ve Caleb Ekuban var.

Siyah-Beyazlılar, sezon başında Trabzonspor'dan İtalya Serie A ekibi Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban ile prensip anlaşmasına vardı. Genoa ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncu İtalyan ekibi ile yollarını ayırma kararı aldı.

Siyah-Beyazlılar'ın hedefindeki diğer bir isim olan Aaron Boupendza ve kulübü Al Arabi ile temaslar başladı. 25 yaşındaki forveti satın alma opsiyonu ile kiralama seçeneğini de değerlendiren Siyah-Beyazlılar, transferi 1 ay içinde tamamlamak istiyor.

PJANIC'İN KALMASI ZOR

Öte yandan İspanyol basını Beşiktaş'ta kalmak isteyen Miralem Pjanic'in maaşının sadece 3'te 1'i olan 2.5 milyon euroluk bölümün Beşiktaş tarafından ödendiğini bildirdi. Beşiktaş'ın oyuncuyu satın almak istemesi halinde 7.5 milyon euronun tamamını ödemesi gerektiği, bunun da çok karmaşık bir durum olduğu vurgulandı.

Kaynak: Akşam