Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda kadrosuna 4 isim daha kazandırmak için çalışmalarda bulunan Siyah- Beyazlılar’da son olarak devreye Başkan Fikret Orman girmişti. Önceki gün İngiltere’de temaslarda bulunan Futbol Direktörü Ali Naibi’nin yanına giden Orman, transfer hedefleri arasında yer alan 4 futbolcu için görüşmelerde bulundu. Sol kanat transferi konusunda Mohamed Elyounoussi için Southampton’la masaya oturan Orman, 25 yaşındaki futbolcunun kiralanması için İngiliz ekibiyle anlaştı. Ada kulübünün, geçen sezon Basel’den 18 milyon Euro’ya transfer ettikleri tecrübeli oyuncuyu, Premier Lig’e uyum sağlayamaması sebebiyle 300 bin Euro’ya kiralamayı kabul ettiği öğrenildi. Başkan Fikret Orman’ın, satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

Teklif 2 milyon Euro

Beşiktaş’ın başına geçmesinin ardından takıma 4-1-4-1 dizilişini uygulayan Abdullah Avcı, savunma hattının önünde görev alacak bir ön libero için yönetimden talepte bulunmuştu. Bu gelişmenin ardından Wolverhampton forması giyen Romain Saiss’i hedefleri arasına ekleyen Kara Kartal, Ada temsilcisiyle oyuncunun menaceri aracılığıyla ilk teması kurdu. Piyasa değeri 5 milyon Euro civarında bulunan oyuncu için 2 milyon Euro’luk teklifte bulunan Başkan Orman, İngilizler’den gelecek cevabı bekliyor.

Satın alma formülü...

Burak Yılmaz’ın sakatlığı sebebiyle yaklaşık 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle yönetim, yeni bir forvet arayışına girmişti. Bu doğrultuda Everton’lı Oumar Niasse için girişimlerde bulunan Başkan Fikret Orman, Huddersfield’lı Steve Mounie için de çalışma başlattı. İki oyuncuyu da satın alma formülüyle Beşiktaş’a kazandırmak isteyen Orman, temasların ardından İstanbul’a dönüp son gelişmeleri transfer komitesi ve teknik direktör Abdullah Avcı’yla yapacakları toplantıda değerlendirdikten sonra Ali Naibi aracılığıyla işi bitirmeyi planlıyor.

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