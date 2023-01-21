Teknik direktör Şenol Güneş’in talebi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmada bulunan Siyah-Beyazlılar, Vincent Aboubakar transferini tamamlaması sonrasında diğer bölgeler için düğmeye bastı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, üç koldan birden girişimlerde bulunuyor. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son dakika gelişmeleri...

N'KOUDOU'NUN ROTASI BELLİ

Beşiktaş’ta yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilen Georges-Kevin N’Koudou’nun geleceği merak konusu oldu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fransız futbolcunun gönderilmesi gündeme gelirken menajerinin tüm hak edişlerin ödenmesi halinde ayrılabileceklerini ilettiği öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi ayrılık konusunda oyuncuya kolaylık gösterecek. N’Koudou’nun bir sonraki durağının ise Suudi Arabistan ya da Katar olması bekleniyor.









GEDSON VE CENK TOSUN'DA SON DURUM

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Cenk Tosun ve Gedson Fernandes’in son durumu belli oldu. Gedson’un MR’ının temiz çıktığı ve Kayseri’de oynayabilecek durumda olduğu bildirildi. Cenk Tosun’un ise durumunun bugün yapılacak son antrenmanda belli olacağı kaydedildi. Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 9 gol attı, 2 de asist yaptı. Gedson Fernandes ise bu sezon Beşiktaş’ta 20 maça çıktı. Gol katkısı yapamayan Portekizli, 4 asist eimza attı.

YAHIA ATTIYAT RADARDA

Transferde hareketli günlere giren Beşiktaş; forvet, orta saha derken sol bek takviyesinde de gaza basmış durumda... Pek çok ismi listesinde bulunduran Kara Kartal’da öncelikli adaylardan olan Yahia Attiyat’la ilgili flaş bir gelişme yaşandığı belirtildi. Buna göre 27 yaşındaki Faslı futbolcunun vatandaşı Saiss’i arayarak Beşiktaş hakkında bir kez daha bilgi aldığı öğrenildi. Wydad AC takımında oynayan 1.76 boyundaki sol bekle Montpellier’in de ilgilendiği belirtildi.

JOSEF'TEN COUTINHO AÇIKLAMASI

Kara Kartal’da Josef de Souza’dan, yakın arkadaşı Coutinho ileilgili açıklama geldi. Brezilyalı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Beşiktaş taraftarını kandırmayın. Yüzde 0 şans” ifadesini kullandı. 30 yaşındaki Coutinho, sezon başında Aston Villa’dan Barcelona’ya 20 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.









İLK İMZA ABOUBAKAR'DAN

Wout Weghorst’un İngiliz ekibi Manchester United’a transfer olmasının ardından hücum hattına takviye için arayışlara giren Beşiktaş, çareyi eski golcüsü Vincent Aboubakar’da bulmuştu. Arabistan kulübü Al Nassr’la sözleşmesini feshetmesi sonrasında Beşiktaş’la anlaşma sağlayan Aboubakar, Kara Kartal’a 1 yılı opsiyonlu 3,5 senelik imza attı. Siyah-Beyazlılar, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki futbolcuyu yarın Kayserispor’la oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil edecek. Yıldız forvetin bugün Beşiktaş’ın Kayseri deplasmanı kafilesinde yer alması ve mücadelede görev yapması bekleniyor. Daha önce iki kez Beşiktaş formasını terleten Aboubakar, ortaya koyduğu performansla taraftarların da sevgisini kazanmıştı.

ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİ

Başarılı santrfor, Kara Kartal ile ilk dönemini 2016-2017 sezonunda yaşadı. Porto’dan kiralanan Vincent Aboubakar, sezon boyunca Süper Lig’de 27, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6, UEFA Avrupa Ligi’nde 3 ve Türkiye Kupası’nda da 2 olmak üzere toplam 38 müsabakada 19 gol, 4 asiste imza attı. Aboubakar, bu performansıyla söz konusu dönemde ligin bitimine 1 hafta kala Beşiktaş’ın kazandığı 15. şampiyonlukta da büyük pay sahibiydi. Aboubakar ile Beşiktaş’ın ikinci buluşması ise 2020-2021 sezonundaydı. 30 yaşındaki golcü, ligde çıktığı 26 karşılaşmada 15 gol, 5 asistle yine takımının en önemli oyuncusu olmayı başardı.

STOPERE GRAVILLON

Javi Montero’nun Hamburg’a transferi sonrasında savunma hattında kontenjan açılmasının ardından yönetim, yeni stoper almak için çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak yönetim, Fransız ekibi Reims’ten Andreaw Gravillon’u satın alma opsiyonlu kiralamak için girişimlerde bulunuyor. 24 yaşındaki Guadeloupe Milli Takım oyuncusu, sezon başında İnter’den Reims’e 3 milyon Euro’ya transfer olmuştu.

Andreaw Gravillon, bu sezon Riems formasıyla 14 maçta forma giydi.

BARINOV HABER BEKLİYOR

Rusya Ligi ekibi Lokomotiv Moskova’dan 26 yaşındaki orta saha Dmitri Barinov’u almak için de girişimlerde bulunan idareciler, son olarak teklifini güncelledi. Pazarlıklara 1 milyon Euro’dan başlayan SiyahBeyazlılar, son olarak teklifini 2 milyon Euro seviyesine çekti. Moskova ekibinin ise 6 milyon Euro’dan başlayan pazarlıklarda son olarak 4 milyon Euro’ya indiği belirtildi. Barinov’un menaceri aracılığıyla Beşiktaş’a yeşil ışık yaktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.

Dmitri Barinov, Lokomotiv Moskova’dan ayrılıp Beşiktaş’a transfer olmaya hazır.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN BOUPENDZA'YA ONAY

Hatayspor’da sergilediği başarılı performansın ardından Al-Arabi’ye, oradan da Al-Shabab’a transfer olan Aaron Boupendza, menajeri aracılığıyla Beşiktaş’a haber göndermişti. 1,80’lik Gabonlu kanat oyuncusu için Şenol Güneş’in onay vermesi sonrasında idareciler, Arap kulübüyle görüşmelere başladı. Kara Kartal’ın, 8 milyon Euro değerli futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunduğu bildirildi.

Aaron Boupendza, Arabistan macerasını tamamlayıp Süper Lig’e dönmek istiyor.

Beşiktaş’ın, Kevin N’Koudou’yu gönderip Boupendza’yı almayı planladığı ifade edildi.





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