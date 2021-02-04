Ara transfer döneminde Siyah-Beyazlılar, sadece eski golcüsü Cenk Tosun ile Eskişehirspor'dan Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattı. Ancak Kara Kartal'ın rakiplerinden Fenerbahçe; Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, Galatasaray ise Gedson Fernandes, Yedlin ve Mohamed gibi isimleri transfer etti. Rakipleri birçok transfere imza atarken suskun kalan Beşiktaş'ta, yaşanan bu gelişmeler sonrasında flaş bir açıklama yapıldı. Limit konusunun altı çizilirken, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun en temel görevi, kurullarınca belirlenmiş olan ilke ve kurallara göre kulüplerin sportif ve ticari faaliyetlerini yapıp yapmadığını denetlemek ve kurallara uymayan kulüpler hakkında gerekli işlemleri yapmaktır. Süper Lig’de yer alan tüm kulüplerin federasyonun belirlemiş olduğu limitler ölçüsünde transfer çalışmalarını yürüttüklerine inanmak istiyoruz" denildi.

TFF'den cevap geldi

Bu gelişmeler sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar da sosyal medya üzerinden adeta isyan etti ve bir kampanya başlattı. UEFA'dan konuyla ilgili olarak birtakım çalışmalar yürütmesi gerektiğini söyleyen Siyah-Beyazlı futbolseverler, 1 milyondan fazla paylaşıma imza attı. Bu gelişmenin ardından ise TFF şu açıklamayı yaptı: "Yapılan tüm transferler Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelenmekte, şüpheye yer bırakmayacak şekilde gerekli takip yapılarak ilgili işlemler uygulanmaktadır. Dolayısıyla kamuoyu nezdinde süreci tartışmalı hale getiren açıklamalar ve yorumların Türk futboluna bir katkısı yoktur. Kulüplerimizin de bu görev ve sorumlulukla hareket edeceklerine inancımız tamdır. Federasyonumuz kararlılıkla Takım Harcama Limitlerini tüm kulüplerimizi mali disipline kavuşturmak amacıyla uygulamaya devam edecektir."