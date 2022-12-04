Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş , kadroda hazırlandığı değişimle ara transfer dönemine damga vurmaya hazırlanıyor. Beşiktaş Yönetimi, hedefteki 3 yıldızdan en az 2'sini kadroya katmak adına kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

Yüksek gerilimli divan!

Beşiktaş’ın dünkü toplantısına divan başkanı Tevfik Yamantürk ve kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi’nin sözleri damga vurdu...

Yamantürk: Takım, 3 yılda 5 antrenör değiştirdi. Benim aklıma yatmıyor. Ahmet Nur Çebi Bey’le bu çatı altında olmasak eminim ki ne o benimle, ne de ben onunla arkadaşlık, komşuluk yapmak istemeyiz. Hatta akrabalık dahi yapmak istemeyiz.

Çebi: Sayın Başkan, benden yaşça büyük olduğu için kendimi frenleyeceğim. Ben 5 hoca değiştirmedim. Bir tanesi ben geldiğimde vardı. Sergen hoca kendisi gitmek istedi. Önder Karaveli altyapı hocasıydı. Şenol hoca için 5. diyorsunuz. Daha değiştirmedik!

Beşiktaş Kulübü’nün 2022 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı dün Vodafone Park’ta yapıldı. Etkinliğe, divan başkanı Tevfik Yamantürk’le kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi’nin karşılıklı açıklamaları damga vurdu. Çok sert açıklamalarda bulunan Yamantürk, “Fikret Orman döneminde biz bazı şeyleri görüşüyordu ama maalesef bu başkanımızla bir bu görüşmeleri bitirdik. Bunu anlıyorum ama kabul etmiyorum. 3 yılda 5 antrenör değiştirdi takım. Benim aklıma yatmıyor. Ahmet Nur Çebi Bey’le bu çatı altında olmasak eminim ki ne o benimle, ne de ben onunla arkadaşlık, komşuluk yapmak istemeyiz. Hatta akrabalık dahi yapmak istemeyiz” dedi.

‘6 ay ödenmeyen maaşlar vardı’

Yamantürk’ten bir süre sonra söz alan başkan Ahmet Nur Çebi, konuşmasına, “Garip bir divan toplantısı oldu. Ama sayın başkan benden yaşça büyük olduğu için kendimi frenleyeceğim. Konuşulan şeyler çok ağırdı” diyerek başladı. Çebi, sonrasında, “Ben 5 hoca değiştirmedim. Bir tanesi ben geldiğimde vardı zaten. Sonra Sergen hoca kendisi gitmek istedi. Önder Karaveli altyapı hocasıydı. Şenol Hoca için 5. hoca diyorsunuz. Daha Şenol hocayı değiştirmedik. Buraya geldiğimizde elektrik sorunu vardı, 6 aydır ödenmeyen maaşlar vardı. Biz bu süreci, elimizi cebimize atarak ve 675 milyon lira kefalet vererek ayakta tutmaya çalıştık” dedi.

‘3 milyar TL bizden kaynaklı değil’

Başkan, sözlerinin devamında, “Pandemi döneminde 4 tane kupa kazandık. Kolum kırıldı, 3 kez kovid oldum ama mücadeleye devam ettim. Ben, Beşiktaş’ta Beşiktaş için varım. Borçları kapatacağını söyleyen sayın divan başkanı bunu bir şekilde yapacaksa, onlara hizmet etmek boynumuzun borcu. Buraya gelir ve oturursunuz, biz de size gereken desteği veririz. Tyler Boyd 180 milyon Lira, Ljajic 220 milyon Lira, Lens 240 milyon lira, Douglas da 80 milyon Lira kulübe yük olmuştur. Yaklaşık 700 milyon Lira burada bir zarar var. Pandemi de 115 milyon zarar ettirdi. Yaklaşık 3 milyar Lira bu yönetimden kaynaklanmayan zarar var” ifadelerini kullandı.

Josef de Souza’ya 1 milyon Euro

Kartal’ın tecrübeli ön liberosu Josef de Souza, bu sezon hem sakatlık hem de mental olarak sıkıntılı süreçler yaşamıştı. Deneyimli oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesi gündemde... Gelecek sezon da takımda kalmak isteyen Josef de Souza, mukavelesini uzatmak için yönetimden haber bekliyor.

Siyah-Beyazlı idarecilerin de teknik direktör Şenol Güneş ile görüşme gerçekleştirdiği ve 33 yaşındaki oyuncuya 1 yıllık sözleşme teklif edileceği öğrenildi. Yönetim, 1.6 milyon Euro maaş alan Brezilyalı’ya yeni kontrat için 1 milyon Euro önerecek.

Transferde dev plan!

Ara transfer dönemine damga vurmak için çalışmalarını sürdüren Kara Kartal’da hedef; Hakim Ziyech, Takuma Asano ve Nwakaeme üçlüsünden en az 2’sini kadroya katmak... Yönetim, bu planını gerçekleştirmek için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor!

Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Şenol Güneş, takıma 4 takviye yapılmasını istemişti. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten yönetim, Rachid Ghezzal’ın sakatlığı ve Kevin N’Koudou’nun da beklentilerin altında kalması sebebiyle hücumdaki 2 bölgeye de takviye yapmayı amaçlıyor. Bir de stoper hattını yeni bir isimle güçlendirmeyi amaçlayan yönetim, sol beke de uygun şartlar oluşması halinde bir futbolcu alabilir. Özellikle hücum hattı için bir marka transferi yapmayı amaçlayan Kara Kartal, bu doğrultuda İngiltere Premier Lig ekibinden Hakim Ziyech’i almak istiyor. Ada kulübüyle kiralama konusunda büyük ölçüde anlaşmaya varan idareciler, yıldız isimle de Fas formasıyla Dünya Kupası’ndaki macerası sonrasında temaslara başlayacak.

Hakim Ziyech, Fas milli takımının hücum hattındaki en kritik ismi.

Asano, bonservisiyle...

Kara Kartal, Katar’daki bir diğer futbolcuyu daha takipte... Yönetim, Japonya’yla son 16’ya kalan Takuma Asano’yu da bonservisiyle kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Japonya formasıyla grup maçlarında sonradan oyuna dahil olan Asano, klasıyla dikkat çekiyor.

Öte yandan Al Fahya’daki macerasını bitirme kararı alan Anthony Nwakaeme de radardaki bir diğer isim...

Bir süredir İstanbul’da bulunan Nwakaeme, Kara Kartal’a imza atmaya hazır.

Beşiktaş Yönetimi’nin listede bulunan bu 3 isimden en az 2’sini kadrosuna kazandırmak için kesenin ağzını açmaya hazır olduğu kaydedildi.

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