6 Ağustos Salı son dakika Beşiktaş transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferin ilk günlerinde sessiz kalan Beşiktaş özellikle sakat oyuncuların artmasının ardından transferde taarruza geçti. Bir stoper ve bir de sol kanat oyuncusu transferi için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar diğer bölgeler içinde girişimlerini sürdürüyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve tüm detaylar...

BOLASIE İLE TEMASA GEÇİLDİ!

Futbol Direktörü Ali Naibi, İngiltere çıkarmasında Everton ile temasa geçti ve oyuncuyu kiralamak istediklerini resmen iletti.

30 yaşındaki Kongolu oyuncunun hücumun her bölgesinde forma giymesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bu transfere olumlu bakmasını sağladı. Sol kanada bir takviye isteyen Avcı, gerektiğinde sol kanatta da kullanabileceği forvetin kadro kalitesi açısından önemli olacağını belirtirken, Cenk Tosun'un da takım arkadaşıyla görüşerek Beşiktaş'ı anlattığı ve transferinde önemli rol oynadığı kaydedildi.

(Sabah)

ALI NAİBİ'DEN VITOR LUİZ AÇIKLAMASI!

Beşiktaş Kulübü Futbol Direktörü Ali Naibi, Victor Ruiz transferi ile ilgili beIN SPORTS HABER'e açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Naibi'nin yaptığı açıklamalar: "İspanya Ligi'nin en tecrübeli ve pas oyununda başarılı solak stoperlerinen birini kadromuza katacak olmaktan dolayı mutluyuz. Oyuncu, hem kulübümüzün scout ve data ekibi tarafından önerilen hem de teknik ekibimiz tarafından çok beğenilen, istenen birisiydi" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN BÜTÇESİ DORUKHAN TOKÖZ!

Maddi sıkıntı içerisinde bulunan Beşiktaş, transfer bütçesini oluşturmak için Dorukhan Toköz’ü elden çıkarma kararı aldı.

Başarılı oyuncuyu Liverpool başta olmak üzere İngiltere’den 2 kulüp daha istiyor. Ada’da transfer dönemi 8 Ağustos’ta son buluyor. Genç oyuncu için İtalyanlar da devrede.

Dorunkhan’ın satışından gelecek sıcak para ile stoper, sol bek, forvet transferi yapılacak. Dorukhan’ın satışı gerçekleşirse, yerine en büyük aday Stuttgart’ın 21 yaşındaki orta sahası Orel Mangala. Mangala’nın kiralanma ihtimali var.

Kaynak: Akşam

İŞTE VITOR LUIZ'İN MALİYETİ

Bugün İstanbul'a gelecek olan 30 yaşındaki İspanyol stoper ardından 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak.İ

Vitor Hugo'daki hataya düşmeyen Siyah-Beyazlılar çok gizli bir operasyon sonrası transferi bitirdi. Beşiktaş, Victor Ruiz'in bonservisi için Villarreal'e 2.5 milyon Euro ödeyecek.

Alınan bilgilere göre İspanyol yıldıza yıllık 1,8 milyon Euro'dan 3 yılda toplam 5.4 milyon Euro maaş ödenecek. Ruiz geçen sezon Villarreal formasıyla La Liga'da 20, Avrupa Ligi'nde ise 10 maçta oynadı.

Yıldız futbolcu daha önce Valencia, Napoli ve Espanyol takımlarından da forma giydi. Abdullah Avcı'nın istediği gibi sol ayaklı bir stoper olan Ruiz'in tarzı Epureanu'ya benziyor. (Takvim)

SERKAN REÇBER'DEN VITOR RUIZ AÇIKLAMASI

Beşiktaş, Villarreal'in İspanyol stoperi Victor Ruiz'i kadrosuna kattı.Siyah beyazlılar, 30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

TRT Spor'da yayınlanan programda Serkan Reçber, Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz'i değerlendirdi. İşte Reçber'in açıklamaları;

Oyuncu gerçekten sol stoper tanımına fevkalade uyan, yumuşak bir stoper. Çok iyi bir denge stoperidir. Çok agresif, atlayan, zıplayan bir çok ısıran bir stoper değil. Tamamen denge stoper tanımına uyar.Yumuşacık bir sol ayağı vardır. Ataklara katılır, pas isabet yüzdesi son derece gelişmiştir ve İspanya'da bu özellikleriyle fark yaratan bir oyuncudur. İspanyol oyuncuların biraz yumuşak olduğunu biliyoruz bunun temelinde de İspanya'da oynan futbol ile Türkiye'de oynanan futbol arasındaki ekol farkı. Oradan oynayan bir lig varken burada oynatmayan bir lig var.

CENK TOSUN İÇİN ADA SEFERİ!

Eski golcüsü Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş için umutlu haberler gelmişti. Hocasının kentisine "Ayrılabilirsin" mesajı gelmesi sonrası Beşiktaş yönetimi elini çabuk tutma kararı aldı.

Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle acil santrfora ihtiyaç duyan Beşiktaş bu hafta içinde Everton yönetimi ile İngiltere'de masaya oturacak ve kiralama şartlarını masaya yatıracak.

Cenk Tosun'un da ilk tercihinin Beşiktaş olduğunu belirtmesiyle milli yıldıza en uygun şartlarda yeniden Siyah-Beyazlı forma giydirilmeye çalışılacak.

Kaynak: Takvim

DURMISI İÇİN BÜYÜK YARIŞ!

Bu doğrultuda İtalya Serie A ekibi Lazio’nun Danimarkalı oyuncusu Riza Durmisi’nin peşine düşen Beşiktaş’a, bu oyuncu için yarışta tanıdık bir rakip çıktı! İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe’nin de bu oyuncunun peşinde olduğu bildirildi. Öte yandan haberde, Lazio’nun Durmusi için 5 milyon Euro istediği de aktarıldı.



