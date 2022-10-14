Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’in 10. haftasında, 16 Ekim Pazar günü saat 20.00’de Vodafone Park’ta Trabzonspor ile karşılaşacak.

Kombine sahibi taraftarların Trabzonspor maçı için kulübe devrettikleri koltukların bilet satışı, bugün saat 21.00’de passo.com.tr internet adresinde başlayacaktır.

TARAFTARLARA KORSAN BİLETLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Beşiktaş, resmi internet sitesinden Trabzonspor maçı öncesinde korsan bilet satışlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Öncelikle, Beşiktaşımızın Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Vodafone Park’ta Trabzonspor ile oynayacağı maçın biletlerini satışa sunulmasının ardından çok kısa bir sürede tüketen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Trabzonspor maçı için satın alınan biletlerin bir başka kişiye transferinin mümkün olmadığını, söz konusu müsabaka için yalnızca maça gidemeyecek durumda olan kombine sahibi taraftarlarımızın kombinelerini Kulübümüze devredebileceklerini hatırlatırız. Bir başka kişiye devri mümkün olmayan Beşiktaş – Trabzonspor maçı biletlerini internet ortamında satmaya çalışan kişilere itibar edilmemesini herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına taraftarlarımızdan önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

1. Kategori: 1.540TL

2. Kategori: 1.400TL

3. Kategori: 1.130TL

4. Kategori: 995TL

5. Kategori: 915TL

Kapalı Üst: 840TL

6. Kategori: 740TL

7. Kategori: 285TL

8. Kategori: 270TL

VIP 100: 4.580TL

VIP 101-126: 3.800TL



