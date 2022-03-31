Beşiktaş , Süper Lig 'de Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Rakibin güçlü yönlerini ve zayıflıklarını analiz eden Valerien Ismael, Bordo-Mavililer'e karşı maçın taktiğini de büyük ölçüde belirledi.

Futbolcularıyla ve ekibiyle yaptığı konuşmalarda Karadeniz ekibinin karşılaşmaların ilk yarısında savunmada daha fazla zafiyet gösterdiğini aktaran Fransız teknik adam, golü erken bularak skor avantajını ellerine geçirmek istediklerini söyledi. Şok preslerle Trabzonspor'un savunma dengesini bozmak isteyen Ismael, ardından da ikinci 45 dakikada daha dengeli bir futbolla sahadan istediği sonucu alarak ayrılmanın hesaplarını yapıyor.