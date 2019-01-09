İtalyan La Stampa Gazetesi, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Torino yönetimiyle 3 oyuncu hakkında görüştüğünü yazdı.

İlk olarak Torino'nun istediği Tolgay Arslan'ın, İtalyan ekibine satışı konusunda değerlendirme yapıldı. İlk gelen haberlere göre Başkan Orman, Tolgay Arslan'a karşılık Adem Ljajic'in bonservisinin verilmesini talep etti.

Kartal'ın istediği Brezilyalı stoper Bremer için de görüşmeler olumlu ilerledi.

Beşiktaş Başkanı'nın İtalya'da sağ bek konusunda da temaslarda bulunduğu ve Şenol Güneş'in istediği isimler için nabız yokladığı belirtiliyor.