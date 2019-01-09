Beşiktaş'tan Torino'da 3'lü zirve!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz gün İtalya'ya giderek transfer çalışmalarını bizzat yönetti. Orman, Tolgay'ı verip Ljajic ve Bremer'i almak için Torino Kulübü'nün yöneticileriyle görüşmelerini sürdürüyor.

09 Ocak 2019, Çarşamba 09:17
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Beşiktaş'tan Torino'da 3'lü zirve!

İtalyan La Stampa Gazetesi, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Torino yönetimiyle 3 oyuncu hakkında görüştüğünü yazdı. 

İlk olarak Torino'nun istediği Tolgay Arslan'ın, İtalyan ekibine satışı konusunda değerlendirme yapıldı. İlk gelen haberlere göre Başkan Orman, Tolgay Arslan'a karşılık Adem Ljajic'in bonservisinin verilmesini talep etti. 

Kartal'ın istediği Brezilyalı stoper Bremer için de görüşmeler olumlu ilerledi. 

Beşiktaş Başkanı'nın İtalya'da sağ bek konusunda da temaslarda bulunduğu ve Şenol Güneş'in istediği isimler için nabız yokladığı belirtiliyor.

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