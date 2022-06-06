Beşiktaş , Token konusunda isminin kullanılmasıyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizle doğrudan veya dolaylı hiçbir bağı olmayan bjkfantoken.com/ adresli internet sitesinde, mesnetsiz, gerçeğe aykırı, Şirketimizin büyük, küçük bütün hissedarlarını olumsuz etkileyen faaliyetler yapıldığı 06.06.2022 tarihinde (bugün) öğrenilmiştir.

Bu nedenle ve SPK II. 15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği 9. Maddesi gereğince bu açıklamanın yapılması gereği hasılolmuştur.

Söz konusu sitede Şirketimizin isminin ve logosunun kullanılmasının hiçbir dayanağı ve delili yoktur.

Söz konusu mesnetsiz ve delilsiz faaliyetlerde bulunanlar hakkında, Şirketimizce hukuki işlem başlatılacaktır.

Şirketimiz kendisi ile ilgili önemli konuları, süresinde KAP'ta açıklama yapmak suretiyle Yatırımcılarıyla ve Kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu sebeple belirli amaca yönelik olarak hazırlandığı belli olan bu gerçek dışı haber, söylenti ve faaliyetlere itibar edilmemesini, bunların yerine Şirketimiz'in yapmış olduğu açıklamalara itibar edilmesi gerekliliğini Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.