Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda 26 Ocak’taki Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada kural hatası olmadığı belirtti. Bunun üzerine Siyah-Beyazlı kulüpten çok sert tepki geldi. Yönetim kurulunun yaptığı açıklamada, şöyle denildi: “TFF Yönetim Kurulu ve MHK anlam veremediğimiz şekilde bu konu ile ilgili karar alma sürecini uzatmış ve futboldan popülarite anlamında nemalanan TFF yöneticileri kendi çıkarlarını düşünmüş, yeniden bu kirli düzenin kurallarına biat etmiştir.”

‘Kuralları bilmeyen hakem’

“Türk futbolu karanlık bir uçuruma doğru sürüklenmeye devam etmektedir. Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu, kuralları bilmeyen hakemini korumuş, futbolumuzu kirleten bu düzenin devamı için Beşiktaş camiasını karşısına almayı tercih etmiştir. Bu karar diğer hakemlere de oyunu #KuralınaGöre yönetmeseniz de olur mesajını vermiştir. Futbolumuza kağıt üzerinde yön veren iki büyük kurum, tüm çıplaklığıyla açık olan bir olay hakkında ortak kanıya varmakta zorlanmış ve konuyu IFAB’a taşıma gereksinimi duymuştur.”

‘Açıklama cesaretiniz var mı?’

“Maçta kural hatası olmadığı sonucuna varan TFF, bu kararı neye göre vermiştir? TFF, IFAB’dan gelen tavsiye kararı ile MHK’nin kendilerine ilettiği kararı kamuoyuna açıklayacak kadar cesaretli midir? Ülkemizdeki ahbap-çavuş ilişkilerinin yarattığı futboldaki adaletsizlikten utanç duyuyoruz” Sonrasında kulüpten bir paylaşım daha yapılırken, IFAB ve MHK’nın tavsiye kararının açıklanması ve 50 hakem ile gözlemciden oluşan uygulamanın görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılması istenildi. VAR kayıtlarının açıklanması da tekrar talep edilirken, aksi takdirde “TFF ve tüm kurulları gözümüzde meşruluğunu yitirecektir” denildi.