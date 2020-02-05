Beşiktaş’tan TFF’ye sert mesaj: Kuralına göre davranın

Süper Lig’de 18. haftada Göztepe’yle oynanan mücadelede kural hatası yapıldığı iddiası sebebiyle TFF’ye maç tekrarı için başvuruda bulunan Beşiktaş Kulübü, bu konunun takipçisi olacağını açıkladı.

Bu hafta içerisinde TFF’nin açıklığa kavuşturması beklenen konuyla ilgili dün kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sert ifadeler kullanıldı. İşte o açıklama; “Süper Lig’in ilk haftasından bu yana aleyhimize düzenli bir şekilde gerçekleştirilen muhtelif hakem hatalarının geçen hafta oynadığımız Göztepe karşılaşmasında başka bir boyut kazandığı tüm kamuoyunun takdirindedir. Beşiktaş olarak Merkez Hakem Kurulu’na iletilmek üzere TFF’ye yolladığımız itiraz dilekçesinde, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek’in topu yanlış yerde, yanlış takıma vererek oyunun kaderini doğrudan etkilediğini kanıtlarıyla açıkladık” denildi.

‘İvedilikle cevap bekliyoruz’

Açıklamanın devamında, “İlk yarı bitmek üzereyken verilen kural dışı karar, takımımızın kalesinde gol görmesine sebep olmuş ve mücadele açıkça sabote edilmiştir. Kariyeri Beşiktaş maçlarındaki şaibeli kararlarla dolu olan bir hakemin, üstelik performans olarak düşüşte olduğu bir dönemde hangi sebeplerle üst klasman maçına atandığını da merak etmekteyiz. Resmi başvurumuzla ilgili olarak, TFF’den ivedilikle cevap beklediğimizi, bu kirli düzenin #KuralınaGöre değil, oyunun #KuralınaGöre davranılması için sürecin takibini titizlikle sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” denildi.

Ne olmuştu?

Ligde 26 Ocak’ta oynanan Göztepe-Beşiktaş mücadelesinin 43. dakikasında Kara Kartal’dan Tyler Boyd sakatlanmış, takım arkadaşı Douglas da kendi ceza sahası yan çizgisinden topu orta sahaya doğru uzaklaştırmıştı. Hakem Hüseyin Göçek de top havadayken sakatlık gerekçesiyle maçı durdurmuştu. Göçek, pozisyonun ardından yeni kurala göre topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerekirken eski kuralı uygulayıp meşin yuvarlağı Göztepeli futbolculara bırakmış, ilerleyen pozisyonda serbest vuruş kazanan ev sahibi ekip, frikikten gelişen atakta golü bulmuştu ve mücadele 2-1 sona ermişti.