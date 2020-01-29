Beşiktaş Kulübü, Süper Lig’in 19. haftasında, pazar günü Göztepe’yle oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz; futbol A takımımızın Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir” denildi.

Kara Kartal, Göztepe deplasmanında 2-1 mağlup olmuştu.

Emre Kocadağ açıklamıştı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 26 Ocak’ta İzmir’de oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, yedikleri ikinci gol öncesindeki pozisyonda kural hatası olduğunu savunup TFF’ye başvuracaklarını belirterek, “Kuralla alakalı, topu bize vermesi gerekirken rakibe veriyor, gol yiyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Geçen hafta oynanan Göztepe-Beşiktaş mücadelesinin 43. dakikasında Boyd sakatlanmış, takım arkadaşı Douglas da kendi ceza sahası yan çizgisinden topu orta sahaya doğru uzaklaştırmış, hakem de top havadayken sakatlık gerekçesiyle maçı durdurmuştu. Hakem Hüseyin Göçek, pozisyonun ardından yeni kurala göre topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerekirken eski kuralı uygulayıp meşin yuvarlağı Göztepeli futbolculara bırakmış, ilerleyen pozisyonda serbest vuruş kazanan ev sahibi ekip, frikikten gelişen atakta golü bulmuştu.