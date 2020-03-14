Beşiktaş’tan TFF’ye çağrı!

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Mesut Bakkal’ın ‘Mesut Bir Adamın Hikayesi’ kitabında 1986-1987 sezonunda formasını giydiği Denizlispor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan maç için Galatasaray’dan teşvik primi aldığına yönelik ifadeleri hakkında TFF’ye başvuruda bulundu.

Yapılan açıklamada, “Kitabında, 1986-87 sezonunda teşvik primi aldıklarını ve Beşiktaş’a karşı doping içeren madde kullandıklarını itiraf etmiştir. Beşiktaş- Denizlispor maçının 3-0 galibiyetimizle tescil edilmesini ve şampiyonluğumuzun verilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.