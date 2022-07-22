Beşiktaş 'ın geçtiğimiz ay yaptığı Tayfur Bingöl girişimi Alanyaspor 'un 2 milyon Euro'luk talebi sonrası rafa kalkmıştı.

Ancak Siyah-Beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'ın olası ayrılığına hazırlıksız yakalanmamak için tecrübeli oyuncu için yeni bir hamle yapma kararı aldı. İlk teklifinde Alanyaspor'a sadece oyuncu takası öneren Beşiktaş'ın bu kez 29 yaşındaki futbolcu için bir miktar da bonservis ekleyerek teklifini değiştirmesi bekleniyor. (Sabah)