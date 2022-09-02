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Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl için yeni teklif

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş, her iki kanadın hücum ve savunma bölgelerinde oynayabilen Tayfur Bingöl'ü kadrosunda katmak istiyor.

02 Eylül 2022, Cuma 10:24 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl için yeni teklif

Siyah-beyazlı ekip, 29 yaşındaki futbolcu için kulübü Alanyaspor 'a iki seçenekli teklifle gitti.

Sabah'ın haberine göre; Akdeniz kulübüyle yapılan görüşmede, "500 bin Euro bonservis bedeli ödeyelim ya da Montero ve Boyd'u sene sonuna kadar size kiralayalım, birinin maaşını biz karşılayalım" denildi. Tayfur Bingöl, geçen sezon devre arasında sözleşmesini uzatırken hayalinin Beşiktaş 'ta oynamak olduğunu söylemişti. Bu arada Montero'nun menajerinin CSKA Moskova ile transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.

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