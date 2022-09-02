Siyah-beyazlı ekip, 29 yaşındaki futbolcu için kulübü Alanyaspor 'a iki seçenekli teklifle gitti.

Sabah'ın haberine göre; Akdeniz kulübüyle yapılan görüşmede, "500 bin Euro bonservis bedeli ödeyelim ya da Montero ve Boyd'u sene sonuna kadar size kiralayalım, birinin maaşını biz karşılayalım" denildi. Tayfur Bingöl, geçen sezon devre arasında sözleşmesini uzatırken hayalinin Beşiktaş 'ta oynamak olduğunu söylemişti. Bu arada Montero'nun menajerinin CSKA Moskova ile transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.