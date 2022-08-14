Siyah-Beyazlılar’ın transfer gündemindeki Tayfur Bingöl, Alanyaspor ’un Karagümrük’ü 4-2 yendiği maçın ardından geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bingöl, “Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiğini biliyorum. Sadece bunu söyleyebilirim. Olursa hayırlısı olsun iki taraf için de. İki taraf da mutlu olsun, ben de mutlu olayım” ifadelerini kullanmıştı. Tayfur’un bu açıklamasına, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’ndan tepki gelmişti. Çavuşoğlu önceki gün bir sponsorluk anlaşması töreni sonrasında, “Görüşmeler devam etmiyor. Tayfur’un bu açıklamalarından dolayı kendisiyle de görüştüm. Bilgi edinmeden bu açıklamaların doğru olmadığını kendisine de söyledim. Emre Kocadağ ile ayaküstü konuşmamız oldu. Sonra da telefon görüşmemiz oldu. Ciddiyetleri varsa oturulur, konuşulur, transfer gerçekleşir ya da gerçekleşmez” dedi.

Maç saatinde belli olacak

Süper Lig’de bugün Alanyaspor’a konuk olacak Beşiktaş ’ta yönetimin, maç sonrasında Akdeniz ekibinin idarecileriyle Tayfur Bingöl transferini konuşması ve karara bağlaması bekleniyor. Geçen hafta Karagümrük’le oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinden başlayan Tayfur’un, bugün ilk 11’de oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

5 sezondur Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl, en büyük hayali olan Beşiktaş forması giymek için kulübünden anlayış bekliyor.