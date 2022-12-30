Beşiktaş 'ta teknik direktör Şenol Güneş, ligde 15. haftadaki Gaziantep FK maçının kadrosuna göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Mücadele öncesi, "Adana Demirspor ligde bizden üstte. Kazanmaya mecbur olduğumuz bir maç. Oyun ve puan açısından moral kazanmak istiyoruz. İyi oynayan bir takıma karşı biz de elimizden geleni yapacağız, maçın önemini biliyoruz" diyen Güneş, orta alanda geçen haftaki Necip Uysal ve Atiba Hutchinson ikilisini değiştirdi. Onların yerine Josef de Souza ile Salih Uçan sahne aldı. Defans hattında da değişiklik yapan tecrübeli teknik adam, Umut Meraş'ın yerine Arthur Masuaku'ya forma verdi.

Dele Alli'yi yine 11'e almadı

Son olarak Galatasaray ile deplasmanda oynanan lig maçında forma giyen Josef, Türkiye Kupası'nda oynanan Serik Belediyespor ve Şanlıurfaspor maçlarının yanı sıra geçen haftaki Gaziantep FK maçında da görev yapmamıştı. Güneş'in performansını yeterli görmediği İngiliz yıldız Dele Alli, Adana ekibine karşı da yedek soyundu. Şanlıurfaspor maçının 29. dakikasında oyundan alınan ve kulübeye gelirken taraftarların protesto ettiği Dele Alli, böylece Galatasaray ve Gaziantep FK maçları sonrası dün akşam da 11'e giremedi.

Yeni sistemle birlikte zafere uzanan Güneş, karşılaşma sonrasında ise şunları söyledi:

"Gedson yürekten oynuyor. Özellikleri var, eksiklerini düzeltirse bunu daha iyi kullanabilir. Nedense Beşiktaş üstünde daha çok transfer yazılıp çiziliyor ama benim beyanım olmadı."

'Taraftar tuzağa düşmesin'

"Takımın başarasına katkı yapacak oyuncularla çalışacağız. Bir dedikodu ortamı oluşturmak doğru değil. Hoca bunu alacak, bunu bırakacak... Beşiktaş taraftarı tuzağa düşmesin. Josef'in sarı kart gördüğü pozisyonun en az 10-15 tanesi Gaziantep'te oldu, hiç sarı kart gösterilmedi. Başka kulüpleri korumaya kalkarsan kaos olur, biz bunun dışında kalmak istiyoruz. Samet Akaydın'ı, Onur Bulut'u, Ozan Tufan'ı beğeniyorum. Cengiz Ünder'i, Çağlar Söyüncü'yü beğeniyorum. Çok beğendiğim oyuncu var ama bunlar alınır, alınmaz... Samet'in başka bir takımla anlaştığı konuşuluyor. Ben işime bakıyorum."

Kartal'a büyük destek

Beşiktaş'ı zorlu Adana Demirspor karşılaşmasında taraftarları yalnız bırakmadı. Vodafone Park'taki mücadelede tribünde yaklaşık 38 bin seyirci, Siyah-Beyazlılar'a büyük destek verdi ve bu önemli 3 puana katkı sağladı.

Adana Demirspor karşılaşmasında Beşiktaş'ı taraftarları yalnız bırakmadı. Siyah-Beyazlılar'a, Vodafone Park Stadı'nda büyük bir destek vardı. 42 bin kişilik stattaki mücadeleyi yaklaşık 38 bin taraftar izledi. Kara Kartal'ın seyircisi daha ilk dakikadan itibaren tezahüratlara başladı. Bir an olsun susmayan seyirciler, bu desteklerini son dakikaya kadar sürdürdü. Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte de taraftarlar, tüm oyuncularla birlikte yeni yıl öncesi moral açısından da bir hayli önemli olan bu galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladılar. Bu arada mücadeleyi Beşiktaş'ın eski oyuncusu ve eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam da tribünden takip etti.

Weghorst ve Cenk boş geçti!

Siyah- Beyazlılar'ın en önemli hücum silahı Wout Weghorst ve Cenk Tosun, Adana Demirspor karşılaşmasında çok iyi bir performans ortaya koydu. Önemli fırsatlar da yakalayan Weghorst'un, Vodafone Park'taki maçta sadece golü eksikti.

Konuk ekibin savunmasına sürekli baskı yapan Hollandalı yıldız, 18'de Cenk'in pasındaki vuruşunda savunma araya girdi. İkinci yarıda Tayfur Bingöl oyuna girdi ve Weghorst'a iki pozisyon yarattı. 65'te tecrübeli futbolcu golü attı ama öncesinde Tayfur ofsayta takıldı. 2 dakika sonra Tayfur'un pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hollandalı forvet bekletmeden vuruşunu yaptı ama bu kez de Adana kalecisi Ertaç'a takıldı. Öte yandan Cenk ise pek etkili olamazken, ikinci yarıda oyundan alındı.

Mert'ten kritik kurtarışlar...

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçmesiyle birlikte kaleyi Ersin Destanoğlu'dan alan Mert Günok, Adana Demirspor karşılaşmasında özellikle ilk devrede önemli kurtarışlara imzasını attı.

Bu sezon ligdeki 4. karşılaşmasına çıkan tecrübeli file bekçisi, Ndiaye'nin kafa vuruşunda gole izin vermedi. Bu pozisyondan 2 dakika sonra Fredrik Gulbrandsen'in ceza sahasında yakın mesafeden vuruşunda Mert yine başarılıydı. 56'da Gulbrandsen'in vuruşunda ise Mert çaresiz kalsa da tecrübeli oyuncu zor olanı yapıp, topu auta yolladı.

Tayyip Talha: Duygusal maçtı

Eski takımı Adana Demir'e karşı sahne alan Tayyip Talha Sanuç, mücadeleyi değerlendirdi.

Yıldız stoper, "Benim için duygusal bir maçtı. Kazanmak önemliydi, kazanma alışkanlığına başlamak istiyorduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. 2022'nin son maçıydı, umarım yeni yıl bize mutluluk ve başarı getirir. Taraftarların da yeni yılını kutlarım" dedi.

Beşiktaş'ta Rosier, Demir'de Samet

A Milli Takım'a kadar yükselen ve devlerin de transfer radarında yer alan Samet Akaydın, Adana Demirspor'da sınırda yer alıyordu. Samet, ikinci yarının 61. dakikasında Weghorst'a faul yaptı ve kart görerek cezalı duruma düştü.

Ayrıca Siyah-Beyazlılar'ın yıldız sağ beki Valentin Rosier, Adana Demir maçına sarı kart ceza sınırında çıktı. Fransız savunma oyuncusu, 81. dakikada sarı kart gördü. 26 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Kasımpaşa mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Eski Aslanlar Beşiktaş'a karşı

Konuk ekip Adana Demirspor, Beşiktaş karşısında ilk 11'inde daha önce Galatasaray'da forma giyen 4 oyuncuya yer verdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın sahaya sürdüğü kadroda; bir dönem Cim Bom'da oynayan Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Henry Onyekuru ve Younes Belhanda da vardı.

Adana Demirspor'un serisi bitti

Beşiktaş deplasmanına 11 maçlık namağlup serisiyle gelen Süper Lig'in formda ekiplerinden Adana Demirspor, 2022'deki son sınavından mağlubiyetle ayrıldı. Zirve yarışının içinde olan Montella'nın öğrencilerinin, Kara Kartal'a karşı galibiyet hasreti de 11 maça yükseldi.

Süper Lig'in en formda takımlarından biri olan Adana Demirspor, Beşiktaş deplasmanına moralle gelmişti. Ligde son 11 karşılaşmasını kaybetmeyen Adana temsilcisi (5 galibiyet ve 6 beraberlik), kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamayı hedefliyordu. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın öğrencileri, ligde son yenilgisini üçüncü haftada Fenerbahçe 'ye 4- 2'lik skorla yenilerek almıştı. Adana Demirspor, önemli fırsatlardan yararlanamadığı karşılaşmadan eli boş döndü ve 11 maçlık namağlup serisi Vodafone Park'ta sona erdi.

Kalesini kapatamıyor...

2022'nin son mücadelesine mağlubiyetle nokta koyan konuk ekibin, Siyah-Beyazlılar'a karşı şanssızlığı da devam etti. Dün akşamki mücadeleyle birlikte Beşiktaş ile oynadığı son 11 maçı kazanamayan Montella'nın takımı (5 beraberlik ve 5 mağlubiyet), bu karşılaşmaların hiçbirinde kalesini gole kapatamadı ve toplam 24 gol yedi. Adana ekibi, en üst ligde bir rakibi karşısında devam eden en uzun galibiyet hasretini sonlandırmayı bir başka karşılaşmaya bıraktı.

Teknik direktör Vincenzo Montella ise mücadeleyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üzülüyorum, üzülmeden duramıyorum çünkü futbolcularımız sahada her şeyi yaptı. En azından beraberlikle ayrılabilirdik."

'Bir efsaneyi kaybettik'

Dünya futbol tarihinin en büyük efsanelerinden Pele'nin ölümü hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Pele... Bir efsaneyi daha kaybettik. Ailesine sevgilerimi gönderiyorum. Uzun zamandır mücadele veriyordu ama olmadı" dedi.