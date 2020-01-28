Beşiktaş resmi Twitter hesabı üzerinden taraftarlarına önemli bir çağrıda bulundu.

Beşiktaş taraftarlarını 28 Ocak Salı günü saat 20:00'da oynanacak Beşiktaş Sompo Sigorta - Neptunas maçına Elazığ'daki depremzedelere destek adına davet etti.

Taraftarların devre arasında sahaya atmak adına atkı ve berelerle gelmesi istendi ki bu destekler depremin merkez üssü Elazığ'a ulaştırılacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki maçlarında tribünler tam anlamıyla dolmuyordu fakat Beşiktaşlı taraftarlar bu anlamlı çağrıya yanıt verdi ve maç öncesi tüm hazırlıklarını yaptı. Bu akşam Akatlar'ın full çekmesi bekleniyor.



