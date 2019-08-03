Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Yönetim kurulu üyeleri; Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu’nun da izlediği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Atiba Hutchinson, Enzo Roco, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic, çalışmaya katılmadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Taktik programının yer aldığı çalışmalar, pas çalışması ve 5’e 2 çalışması yapıldı. Antrenman, bitirici vuruş, şut çalışması ve streching çalışması ile sona erdi.

Taraftarlara imza dağıttılar

Beşiktaşlı futbolcular, antrenmanın ardından da mesaiye devam etti. Yıldızlar, idmanı izleyen Vodafone talihlilerine antrenman sonunda imza dağıttı.