Forvet bölgesinde Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'a sahip olan Beşiktaş, Larin'i göndermek istiyor ve onun yerine gelecek vadeden ve aynı zamanda 11'de yer alabilecek bir alternatif arıyor.

Beşiktaş'ın transferde gözdesi Youssouph Badji

Siyah beyazlılar bu çerçevede dikkâtini Polanya'da yapılan U 20 Dünya Şampiyonası'na çevirdi. Senegal Milli Takımı'nda ön plana çıkan Youssouph Badji'yi transfer etmeye karar verdi.

Beşiktaş'a kule forvet

Senegal ile çok başarılı bir turnuva yapan Youssouph Badji’nin tüm hakları ülkesinde Casa Sports futbol akademesinde yer alıyor; U-20 takımında oynuyor; ancak henüz 17 yaşında.

Badji finale kadar kaç gol attı?

Uzun boyu (1.92) ve fiziksel özellikleriyle ön plana çıkan Badji, finale gelinceye kadar, Burkino Faso'ya 1, Gana'ya iki gol attı.

Beşiktaş, Casa Sports'la, oyuncunun transferi için temasa geçti. Siyah beyazlılar oyuncunun henüz 18 yaşını doldurmaması nedeniyle bu operasyonda oldukça hassas davranıyor. (Ajansspor)