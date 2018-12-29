Ara transfer döneminde bir çok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş, takımın yükselen yaş ortalamasını düşürmek için yoğun bir çaba harcıyor. Sezon başında Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın gibi isimleri kadrosuna katan ve sonradan oynamaya başlayan genç isimlerden verim alan siyah-beyazlılar, transfer politkasını bu yönde belirledi. Beşiktaş’ın bu çerçevede Uruguaylı iki genç oyuncu Bruno Mendez ve Santiago Bellini’yle ilgilendiği iddia edildi.

Yaş ortalaması bir hayli yükselen takımı gençleştirmek isteyen Beşiktaş, devre arası için genç ve potansiyelli oyuncularla ilgileniyor. Siyah-beyazlılarda iki oyuncunun ismi ön plana çıkmış durumda. ELF Voetball’ da yer alan habere göre; Beşiktaş, Uruguay Ligi takımlarından Montevideo Wanderers formasını giyen 19 yaşındaki stoper Bruno Mendez ve 22 yaşındaki santrfor Santiago Bellini’yi kadrosuna katmak istiyor. Haberde Beşiktaş’ın takımdan ayrılan Pepe ve satılması beklenen Love’ın yerini bu iki genç Uruguaylı oyuncuyla doldurmak istediği belirtilirken, Mendez ve Bellini’nin sözleşmelerinin bitmesine bir yıl kaldığına vurgu yapıldı.

MENAJERİ DOĞRULADI

Futbolcuların menajeri Yalçın Zöhre de ELF Voetball’ a yaptığı açıklamada Beşiktaş’ın iki oyuncuyla ilgilendiğini doğrularken, Fransa ve Almanya’dan da teklifler aldıklarını söyledi.

Stoper ve sağ bek pozisyonlarında oynayan Mendez, iki kez de Uruguay Milli Takımı’nda görev yaptı. 1.95’lik boyuyla dikkat çeken santrfor Bellini ise bu sezon ligde çıktığı 12 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Siyah-beyazlılarda bir süre önce karşılıklı anlaşarak ayrılan Pepe’nin ardından Hırvat stoper Vida’nın da satılmasının gündeme gelmesi, stoper transferi konusunda harekete geçirdi. Montevideo Wanderers yetkilileriyle bir görüşme yapacak olan Beşiktaş yönetimi genç stoper Mendez için teklifini sunacak.

Öte yandan forvet oyuncusu Vagnet Love için de Brezilya ekibi Corinthians ile el sıkışan Beşiktaş, Larin’i de kiraya verip yerine 22 yaşındaki Bellini’yi transfer etmeye çalışacak.

Kaynak: Yeni Şafak