Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Kartal Altınordu'dan kaleci Erhan Erentürk'ü istiyor
Beşiktaş'ta kaleci transferi için son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlık ve coronavirüs salgınını da düşünerek bir kaleci daha kadrosuna katmak istiyor. Kartal'ın daha önce de transfer etmek istediği 25 yaşındaki Altınordu forması giyen kaleci Erhan Erentürk bir kez daha Beşiktaş'ın gündemine geldi. Siyah beyazlı yönetim Erentürk için teklifte bulundu.
Sezon başında kaleci istemeyen Sergen Yalçın, Ersin ve Utku'nun performanslarından son derece memnun. Ancak sezonun geri kalanında olası sakatlık, ceza ve Koronavirüs sorunlarından dolayı siyah-beyazlılarda kaleci transferi de gündeme geldi. Yönetimin, bu doğrultuda Erhan Erentürk için TFF 1. Lig ekibi Altınordu'ya teklifte bulunduğu öğrenildi. Daha önce 25 yaşındaki kaleciye talip olan Antalyaspor'u geri çeviren İzmir kulübü, Beşiktaş'a ise "Sezon sonu görüşelim" yanıtını verdi. Ancak siyah-beyazlıların talebi doğrultusunda hafta başında ikinci bir görüşme olacağı belirtildi. (Sabah)