Abdullah Avcı yönetiminde önümüzdeki sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ederken İtalyan basınından Siyah Beyazlılar ile ilgili sürpriz bir iddia geldi. Ülkede yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi Kara Kartal'ın Sampdoria'da forma giyen Jakub Jankto ile ilgilendiğini öne sürdü.

Sitenin okuyucularıyla paylaştığı haberde Sampdoria yönetiminin geçtiğimiz yaz Udinese'den kiraladığı ve bu yaz da satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu satmak için gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi. Geride kalan sezonda 28 maçta forma şansı bulan Çek futbolcu, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler