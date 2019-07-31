Yaz transfer döneminde şu ana dek yalnızca Tyler Boyd ve Douglas'a imza attırabilen Beşiktaş'la ilgili sürpriz bir transfer iddiası geldi. Güney Afrika'da haftalık olarak yayım yapan futbol dergisi Soccer Laduma, Siyah Beyazlı kulübün Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens'da forma giyen orta saha oyuncusu Bongani Zungu'yla ilgilendiğini öne sürdü.

Derginin okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Beşiktaş yönetiminin sözleşmesi 2021 yazında bitecek Zungu'yu kadrosuna katmayı çok istediği ve Amiens kulübüne oyuncunun durumunu sorduğu ifade edildi. 26 yaşındaki futbolcu, ülkesi Güney Afrika'nın çeyrek finalde elendiği Afrika Uluslar Kupası'nda gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler