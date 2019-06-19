Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Georg Margreitter'le anlaşma sağlandı!
Abdullah Avcı’nın Enzo Roco ve Mirin’in performansını beğenmemesi üzerine arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Nürnberg’de forma giyen Avusturyalı stoper Georg Margreitter’i bitirmek üzere.
Beşiktaş yönetiminin 1.86’lık Margreitter ile her konuda anlaştığı öne sürüldü.
Futbolcunun kulübü Nürnberg’in Bundesliga’dan düşmüş olmasından dolayı, Beşiktaş’ın bu transferi rahat bir şekilde halledeceği belirtiliyor.
Oyuncu Nürnberg’de 29 maçta 2 gol attı.
Kaynak: Güneş