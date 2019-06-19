Beşiktaş yönetiminin 1.86’lık Margreitter ile her konuda anlaştığı öne sürüldü.

Futbolcunun kulübü Nürnberg’in Bundesliga’dan düşmüş olmasından dolayı, Beşiktaş’ın bu transferi rahat bir şekilde halledeceği belirtiliyor.

Oyuncu Nürnberg’de 29 maçta 2 gol attı.

Kaynak: Güneş