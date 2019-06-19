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Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Georg Margreitter'le anlaşma sağlandı!

Abdullah Avcı’nın Enzo Roco ve Mirin’in performansını beğenmemesi üzerine arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Nürnberg’de forma giyen Avusturyalı stoper Georg Margreitter’i bitirmek üzere.

19 Haziran 2019, Çarşamba 08:32 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Georg Margreitter'le anlaşma sağlandı!

Beşiktaş yönetiminin 1.86’lık Margreitter ile her konuda anlaştığı öne sürüldü.

Futbolcunun kulübü Nürnberg’in Bundesliga’dan düşmüş olmasından dolayı, Beşiktaş’ın bu transferi rahat bir şekilde halledeceği belirtiliyor.

Oyuncu Nürnberg’de 29 maçta 2 gol attı.

Kaynak: Güneş

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