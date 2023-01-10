Beşiktaş , Şenol Güneş'in gelmesiyle kabuk değiştirmeye başlamış ve beş maçta 3 galibiyet alarak zirveye doğru tırmanmaya başlamıştı. Transfer döneminin yaklaşmasıyla kadrosuna yeni oyuncular katmanın planlarını yapan Beşiktaş'ın yaptığı transfer teklifi de öğrenildi. İşte detaylar...

WEGHORST DEPREMİ

Beşiktaş'ın sahasında Kasımpaşa'yı konuk ettiği maça da Wout Weghorst damga vurmayı başardı. Takımının ikinci golünü atan yıldız oyuncunun gol sevinci ayrılık mesajı olarak algılandı. Mücadelenin ardından da İngiliz devi Manchester United'ın Weghorst ile ilgilendiği öğrenildi.

MENAJERİ TESİSLERE GELDİ

Tüm yaşananların ardından bu sabah saatlerinde Wout Weghorst'un menajeri Simon Cziommer, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Cziommer, Beşiktaş Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile Weghorst’un takımdan ayrılmasıyla alakalı görüştü.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst'un siyah- beyazlılardan ayrılarak Manchester United'a gideceği haberleri her geçen gün artıyor. Beşiktaş, Hollandalı yıldız ile ilgili bir açıklama yayınladı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir. Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz."

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İLK HEDEF ABOUBAKAR

Al Nassr'ın, Ronaldo'ya yabancı kontenjanında yer açmak için Beşiktaş 'ta 3 sezon futbol oynayan Kamerunlu Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Böylece ocak ayında 30 ayındaki futbolcu istediği takımla sözleşme imzalayabilecek.

FESİH GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Vincent Aboubakar, sözleşmesini feshetmek için Al-Nassr'dan kalan 1.5 yıllık maaşının tamamını istedi. Aboubakar'ın temsilcisi Pini Zahavi ve Al-Nassr arasındaki fesih görüşmeleri devam ediyor.

STOPERE SÜRPRİZ İSİM

Beşiktaş'ın Metz'de forma giyen 25 yaşındaki Malili stoper Kiki Boubacar Kouyate ile ilgilendiği ortaya çıktı.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Fransız basını, Metz'in 25 yaşındaki Malili stoperine Beşiktaş'ın yanı sıra Yunanistan ekibi AEK'in 3.5 milyon euroluk teklif yaptığını sayfalarına taşıdı. Fransız kulübünün ise Kouyate'nin ayrılmasını istemediği ve 5 milyon euro bonservis istediği ifade edildi.

Sözleşmesi 2024'e kadar süren 25 yaşındaki stoper, 2020'de Troyes'dan 3.5 milyon euroya transfer edilmişti. Bu sezon Ligue 2'de 10 maçta çıkan 763 dakika sahada kaldı. Kariyerinde daha önce sağ bek ve ön liberoda da oynayan Malili oyuncu Milli Takımının formasını da 21 kez sırtına geçirdi.



