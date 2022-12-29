Beşiktaş , ara transfer döneminde bir kadro değişimine hazırlanıyor. Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda kadroda değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş, sürpriz bir ismi listesine ekledi.





Rosier için flaş iddia

Beşiktaşlı Valentin Rosier ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 26 yaşındaki Fransız oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. İtalya Serie A ekiplerinden Monza, Valentin Rosier'e talip oldu.

Tuttomercatoweb sitesinde yer alan habere göre; İtalyan kulübünün, her iki kanatta da oynayabilen ve çok yönlü bir oyuncu olan Rosier'i ocak ayında kadrosuna katmak istediği belirtildi. Haberde, başarılı oyuncunun ocak ayında İtalya'ya gidebileceği ifade edildi.

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Redmond'da son karar...

Yaz döneminde İngiliz ekibi Southampton'dan büyük umutlarla transfer edilen Nathan Redmond, geldiği günden bu yana beklenen performansı veremedi. 11 maçta 1 gol ve 2 asist yapan İngiliz kanat oyuncusu, beklentilerin bir hayli altında kaldı.

Hâl böyle olunca Beşiktaş Yönetimi'nin, 28 yaşındaki futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.





Felipe'den heyecanlandıran paylaşım

Devre arasında mutlaka yıldız bir savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Kara Kartal'ın gündeminde İspanyol ekibi Atletico Madrid'in formasını giyen Felipe vardı. Bu doğrultuda Brezilyalı'yı transfer etmek isteyen Beşiktaş, tüm şartları zorlayacak. Yaşanan gelişmelerin ardından da 33 yaşındaki futbolcu, Siyah-Beyazlı futbolseverleri heyecanlandırdı.

Deneyimli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni bir maceraya başlamakla ilgisi olabilecek bir düşünceyle, bir şey istiyorsanız, geri dönün, tekrar deneyin ve sıfırdan başlayın" ifadelerini kullandı. Felipe'nin bu paylaşımı, ayrılık sinyali olarak uygulandı.





İngiliz basını Dele-Bashiru'yu yazdı

Transfer döneminde orta sahaya transfer yapması beklenen Beşiktaş ile ilgili olarak flaş bir isim yazıldı.

İngiltere League One ekiplerinden Sheffield Wednesday'in formasını giyen Fisayo Dele-Bashiru ile Kara Kartal'ın ilgilendiği öne sürüldü.

Sol bek için Attiyat önerisi

Beşiktaş, Romain Saiss'in Fas Milli Takımı'ndan arkadaşı olan sol bek Yahia Attiyat-Allah'ı listesine ekledi. Devre arasında bu bölgeye takviye yapmak isteyen Kara Kartal'ın, Saiss'in de devreye girmesiyle birlikte bu transferi bitirmek istediği öğrenildi.

27 yaşındaki oyuncunun, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği bilgisine ulaşıldı. Attiyat, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Yunan takımı Volos NPS'de de forma giymişti.