A Bola'da yer alan habere göre; Beşiktaş, kanat ve forvet pozisyonlarında oynayan Abdoulay Diaby için Sporting'e teklifte bulundu.

Siyah beyazlıların Mali'li milli oyuncuyu 4 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etmek istediği belirtildi.

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Ayrılığa sıcak bakan Portekiz ekibinin 28 yaşındaki oyuncunun bu sezonki maaşının tamamını Beşiktaş'ın ödemesini istediği yazıldı.

2017-2018 sezonunda Belçika ekiplerinden Club Brugge'da 41 maçta 16 gol atıp 4 assit yapan Abdoulay Diaby, sezon sonunda Sporting'E transfer olmuştu.

Mali'li oyuncu geçen sezon Portekiz ebinde ise 44 maçta 7 gol, 5 assitle oynadı.

Diaby'nin Sporting ile 2023 yılına akdar sözleşmesi bulunuyor. (Orta Çizgi)