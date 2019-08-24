Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda kadrosunu; Tyler Boyd, Douglas, Pedro Rebocho, Victor Ruiz ve son olarak Georges-Kevin N’Koudou’yla güçlendiren Siyah-Beyazlılar, transferde gaza basmaya devam ediyor. Beşiktaş Yönetimi, deneyimli hocanın 6 numara pozisyonu için talepte bulunmasının ardından bu kez rotasını İtalya’ya çevirdi. Siyah- Beyazlılar’ın, geçen sezonu İspanya La Liga ekibi Sevilla’da kiralık geçiren Roma’nın oyuncusu Maxime Gonalons’u kiralamak için resmi temaslara başladığı bildirildi.

Opsiyonlu kiralama...

İtalya medyasında yer alan habere göre Kara Kartal, Fransız ön liberoyu Roma Kulübü’nden satın alma opsiyonlu kiralama konusunda büyük aşama kaydetti. 30 yaşında ve 1.87 boyunda olan Gonalons, geçen sezon Sevilla’da toplam 15 maça çıkarken 1 gol attı. Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi’nin, bu transferi bitirmek için İtalya seferine çıkacağı konuşuluyor.