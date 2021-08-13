Beşiktaş 'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba 13Ağustos 2014'te yaşama veda etmişti. Siyah Beyazlılar 7 yıl önce aramızdan ayrılan Seba için bugün anma töreni düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süleyman Seba'nın Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabri başında saat 12.00'de anma töreni yapılacak.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, vefat yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Kulübümüze sporcu ve başkan olarak unutulmaz hizmetlerde bulunmuş, beyefendi kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin saygısını ve takdirini kazanmış Onursal Başkanımız merhum Süleyman Seba’yı vefatının yedinci yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum" dedi.