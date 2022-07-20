Domagoj Vida ile yollarını ayırdıktan sonra Wolverhampton’dan Romain Saiss’i kadrosuna katan ve bir stoper takviyesi daha planlayan Beşiktaş 'ta flaş bir isim ön plana çıkıyor. Daha önce de Kara Kartal'ın gündemine gelen Daniel Amartey ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin formasını giyen yıldız savunmacı ile Kara Kartal'ın ciddi bir şekilde ilgilendiği öne sürüldü. Gana basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın, 27 yaşındaki stopere yıllık 2 milyon Euro maaş teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Dünya Kupası'nı bekliyor

Ada temsilcisi ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Amartey'in Kasım ayında düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda da Gana'nın kadrosunda olması bekleniyor. Bu arada 2016 yılında Leicester'ın yolunu tutan Amartey, 41 kez Gana Milli Takımı'nın da formasını giydi. Yıldız oyuncu, geride kalan sezonda Premier Lig'de 39 maçta görev yaptı.