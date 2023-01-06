Ara Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'tan stoper atağı geldi.

Güneş, Ozan'ı çok istiyor

Devre arasında eksik bölgelere transfer yapmakta kararlı olan Beşiktaş'ın son olarak gündemine de Ozan Tufan gelmişti. Teknik direktör Şenol Güneş'in hem Bursaspor hem de A Milli Takım'dan eski öğrencisi olan Ozan'ı, kadrosunda görmeyi çok istediği biliniyor.

İngiltere'de Premier Lig'in bir altı olan Championship'te mücadele eden Hull City'de oynayan Ozan, Güneş'le birlikte yeniden çalışmaya hazır.

Milli futbolcunun, Türkiye'ye geri dönmek konusunda son dereceistekli olduğu konuşuluyor. Hull'un kiralık olarak 27 yaşındaki orta sahayı vermek istemediği öğrenilirken, Siyah-Beyazlılar'ın ise İngiliz ekibinin kapısını, sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonlu olarak kiralama üzerinden çalacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

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Facundo Garces ismi gündemde

Orta saha ve kanat için çıkan isimlerin ardından savunma için geçen isim Arjantin basınına göre Facundo Garces. Superlica ekiplerinden Club Atletico Colon’da forma giyen 23 yaşındaki stoper geçen sezon toplam 43 maçta forma giyerken 2 gol attı.

2024 Aralık’a kadar takımıyla sözleşmesi bulunan 1.89 boyunda ve sağ ayaklı Garces için Beşiktaş’ın CA Colon’un kapısını çalması bekleniyor.

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Brezilyalı stoper atağı!

TRT Spor'un haberine göre Siyah-beyazlı kulüp, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Brezilyalı stoper Vitor Tormena için resmi teklif yaptı.

Beşiktaş, 1.92 boyundaki defans oyuncusu ile yakından ilgileniyor. Piyasa değeri 4 milyon euro olan 26 yaşındaki Vitor Tormena, bu sezon Portekiz ekibinde 21 maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.



